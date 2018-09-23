Сытник выразил надежду на то, что сотрудничество НАБУ и САП будет продолжаться

Директор НАБУ Артем Сытник считает возможной продуктивную работу с САП несмотря на сложившуюся конфликтную ситуацию между антикоррупционными структурами.в

Журналистам в воскресенье в Киеве после открытия антикоррупционного фестиваля "ДумкоFestАнтикоррупция" директор Бюро рассказал, что и он, и руководитель САП направили в полицию заявления об открытии уголовных производств в связи с конфликтом 19 сентября. Он выразил надежду на объективное проведение расследования.

"Антикоррупционное бюро также назначило служебное расследование в связи с данным инцидентом и материалы этого расследования мы будем передавать, чтобы они были учтены в ходе расследования", - добавил А.Сытник.

По его словам, подозрение сотрудникам НАБУ не предъявлялось. "Основания для уведомления подозрения определяет следователь", - сказал директор Бюро.

В целом, говоря о сложившейся ситуации, А.Сытник сказал, что причиной конфликта стали "в первую очередь неправомерные действия сотрудников Антикоррупционной прокуратуры и сотрудников управления государственной охраны, которые незаконно заблокировали передвижение сотрудников НАБУ, которые выполняли свои служебные обязанности".

Отвечая на вопрос о том, есть ли прямой конфликт между ним и главой САП Назаром Холодницким, А.Сытник сказал: "У меня нет ощущения, что есть конфликт. Потому что тогда можно назвать конфликтом любые подозрения, которые предъявляются по тем делам, которые мы расследуем... это выполнение нашей работы. Если есть информация о неправомерных действиях кого-либо, мы предпринимаем меры, предусмотренные законом, и фиксируем правонарушение".

Он подчеркнул, что действия НАБУ не касались руководителя САП, были санкционированы. Вместе с тем, А.Сытник не стал уточнять, в рамках какого именно уголовного производства они проводились. Также он не сказал, соответствует ли действительности информация Н.Холодницкого, что детективы САП намеревались установить "прослушку" прокурора САП, который расследует дело "Роттердам+".

Отвечая на вопрос о том, возможно ли продуктивное сотрудничество между САП и НАБУ после произошедшего, А.Сытник сказал: "Сотрудничество продолжается... В целом работа идёт и сейчас дела передаются в суд... Надеюсь, что сотрудничество будет продолжаться. Мы со своей стороны настроены на это, все делаем для того, чтобы дела продвигались".

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник обещает прийти на заседание парламентского комитета по предотвращению коррупции для представления отчета НАБУ.

"Отчет уже подан в Верховную Раду... есть такой формат, хоть он и не предусмотрен законом – обсуждение на заседании антикоррупционного комитета. И я обязательно туда приду", - сказал А.Сытник журналистам в воскресенье в Киеве.

При этом он добавил: "Надеюсь, депутаты будут задавать вопросы не для того, чтобы устроить какое-то шоу".

По словам А.Сытника, ему пришло приглашение от комитета принять участие в заседании 3 октября.

Напомним, 19 сентября, руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что Управление госохраны выявило кабель для прослушивания, который из здания "Охматдета" прокладывали в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Он намекнул, что за этим может стоять НАБУ. В НАБУ информацию о "прослушке" назвали фейком. Также Холодницкий обвинил спецназ Национального антикоррупционного бюро в том, что они избили его водителя. В САП утверждают, что служащие НАБУ имели при себе оружие. По словам руководителя САП, водителя госпитализировали с переломом руки.