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Луценко раскритиковал Сытника за отсутствие результатов работы

Юрий Луценко
23:53 Вс, 23 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: пресс-служба ГПУ

Новости Украины: Луценко заявил, что Сытник не демонстрирует результатов работы в должности директора НАБУ.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не демонстрирует результатов своей работы в должности.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервьюТСН.Тиждень.

По его словам, противостояние между НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой является "бессмысленным", а руководителям ведомств следует найти "способ общения и работы для общественного интереса".

"Кто бы и как к кому не относился из силовых структур, они должны в сотрудничестве добиваться общественного результата. Никто старшим в доме не может быть. Старшим есть только закон, а руководители должны общаться", - считает Луценко.

"Всех пообзывать коррупционерами, негодяями, которые хотят зла всей стране - это очень легко, но это дорога в никуда. Это дорога в никуда, по которой, к сожалению, упорно идет руководство НАБУ. … У них нет результатов. Их не существует. И Сытник должен или попросить помощи у иностранных специалистов, или украинских специалистов - у кого угодно, чтобы признать, что это не его возможности. Ну дальше нельзя ставить всю страну заложником амбиций и бездарности одного человека", - убежден генпрокурор.

По его мнению, единственный способ оценить работу Сытника на посту главы НАБУ - это провести открытый, объективный аудит работы этих двух структур.

"Если дело действительно персонально в Сытнике, значит, надо эту проблему решать. Если вопросы есть, скажем, к законности функционирования механизма, наверное, надо поправить. Но дальше делать вид, что все хорошо, уже невозможно", - добавил Луценко.

Как сообщалось ранее, 19 сентября сотрудники Управления государственной охраны (УГО) обнаружили кабель для прослушивания, который прокладывали из здания больницы "Охматдет" в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Ее руководитель Назар Холодницкий намекнул, что за этим может стоять НАБУ. В свою очередь, представители НАБУ заявили, что не устанавливали средства прослушивания в САП и их сотрудников за это никто не задерживал.

Впоследствии в САП заявили о конфликте возле своего офиса с сотрудниками НАБУ после обнаруженной во дворе новой "прослушки". По информации САП, во внутреннем дворе прокуратуры были выявлены незаконно установленные средства негласного снятия информации работниками НАБУ, после чего автомобиль был заблокирован работниками Национальной полиции и УГО для проведения неотложных следственных и процессуальных действий.

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Новости Украины, SAP, Артем Сытник, НАБУ, Юрий Луценко.
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