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Будапешт грозится выслать украинского консула

Петер Сиярто
08:47 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Венгрия вышлет украинского дипломата того же ранга в случае высылки венгерского консула, заявил Сийярто.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна "вступится за права каждого члена венгерской общины в Закарпатье" и пригрозил "мерами" в случае выдворения консула из Украины.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

С таким заявлением венгерский дипломат выступил в Будапеште перед отлетом в Нью-Йорк, где примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

"Если украинская сторона вышлет консула (Венгрии), это не останется без соответствующих мер со стороны венгерской стороны, однако есть надежда, что этого можно избежать", - сказал венгерский министр.

Политик также подтвердил, что во вторник встретится со своим украинским коллегой Павлом Климкиным. По словам Сиярто, в последнее время в Украине "ужесточились антивенгерские настроения", что он связывает с подготовкой к проведению в Украине президентских и парламентских выборов.

По мнению Сиярто , на прошлой неделе события "зашли слишком далеко". Министр отметил, что двойное гражданство распространено в Европе, и если Украина действительно хочет двигаться в сторону Европейского Союза, не может ставить под сомнение такую институцию".

"Венгрия, следовательно, сделает все возможное ради добрых отношений, но станет на защиту каждого члена венгерского меньшинства и не допустит, чтобы украинцы нарушали интересные дипломатические принципы", – подытожил дипломат и добавил, что Венгрия будет делать в дальнейшем то, что делала и до сих пор – прибегать к шагам, которые будут тормозить движение Украины в сторону ЕС и НАТО.

Будапешт обещает вступиться за каждого венгра на Закарпатье

Как сообщалось, 19 сентября в сети появилось видео, на котором зафиксирован момент выдачи гражданам Украины в консульстве Венгрии в Берегово венгерских паспортов. Процедура сопровождалась бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями - не сообщать о получении документов украинской власти. При этом граждане Украины вслух присягали на верность Венгрии.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что консул Венгрии, который фигурирует на видео с раздачей украинцам венгерских паспортов, не останется в Украине.

"Есть две опции: или венгры его (консула - ред.) просто забирают, четко признавая, что он делал, и это наиболее конструктивный сценарий... или он поедет в Будапешт сам", - заявил Климкин.

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Новости Украины, Будапешт, Венгрия, Закарпатье, Петер Сиярто.
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