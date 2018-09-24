Суд оккупированного Крыма рассмотрит апелляцию Балуха по третьему делу

В понедельник так называемый "Верховный суд Крыма" рассмотрит апелляцию политзаключенного Владимира Балуха на приговор по третьему уголовному делу. Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" в Facebook.

"Верховный суд Крыма" ( г. Симферополь, ул. Павленко, 2) сегодня, 24 сентября 2018 года, рассмотрит апелляционную жалобу защиты украинского активиста Владимира Балуха на приговор "Раздольненского районного суда" от 5 июля 2018 года по третьему уголовному делу против крымчанина", - сообщает правозащитная организация.

Начало заседания назначено на 15 часов.

"Крымская правозащитная группа" напомнила, что "судья" Татьяна Пыркало присудила активисту три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. "Суд" признал его виновным по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности заведения, которое обеспечивает изоляцию от общества). По совокупности с двумя предыдущими приговорами это 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в 10 тыс. рублей.

Как сообщалось, ФСБ РФ задержала крымского фермера Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. "Суд в Крыму приговорил украинца к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (примерно 4 тыс. гривен) по совокупности двух уголовных дел. В своем последнем слове Балух заявил о политическом мотиве его уголовного дела. Владимир Балух 19 марта 2018 года объявил бессрочную голодовку.