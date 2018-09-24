День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 24.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Азовский прорыв: в ВМС Украины рассказали о проходе под Крымским мостом
Азовский прорыв: в ВМС Украины рассказали о проходе под Крымским мостом
Новости: Во Львовской области 180 населенных пунктов остались без света
Во Львовской области 180 населенных пунктов остались без света
Новости: Днепр разгромил Черкасские Мавпы в первом матче за Суперкубок Украины
Днепр разгромил Черкасские Мавпы в первом матче за Суперкубок Украины
Новости: "Танці з зірками 2018": смотреть онлайн 5 выпуск (Видео)
"Танці з зірками 2018": смотреть онлайн 5 выпуск (Видео)
X

Геращенко давно выступает за перенос из Минска переговоров о Донбассе

Ирина Геращенко в Раде
12:18 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко поддерживает перенос переговоров относительно Донбасса из Минска на другую площадку.

Первый заместитель Председателя ВР Ирина Геращенко заявила, что поддерживает и давно выступает за перенос переговоров относительно Донбасса из Минска на другую площадку, поскольку так называемый нейтральный статус Беларуси "не выдерживает никакой критики". Об этом она написала в понедельник в Facebook, комментируя аналогичное заявление постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко о целесообразности смены минского формата переговоров.

"Постпред Украины в ООН В. Ельченко заявил о необходимости переноса мирных переговоров из Минска на другую площадку. Я поддерживаю эту позицию, и давно за это выступаю. И уже неоднократно публично выражала несогласие и возмущение голосованиями Беларуси в ООН по всем вопросам, касающимся Украины, оккупированных Крыма и Донбасса", - заявила Геращенко.

По ее словам, ссылка на так называемый нейтральный статус Беларуси "не выдерживает никакой критики", ведь нейтральные страны (как это показало и последнее голосование о включении в повестку дня 73 сессии Генассамблеи ООН вопроса об оккупации Крыма и Донбасса) хотя бы воздержались и проголосовали желтой кнопкой, а Беларусь в очередной раз выступила одним фронтом с Россией. "Беларусь в очередной раз выступила одним фронтом с РФ и вошла в позорную «13», которые проголосовали против, нажав красную кнопку. Это не нейтральная позиция. Это полное подыгрывание Москве. И такая позиция полностью противоречит статусу страны, которая является площадкой для мирных переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе", - подчеркнула Геращенко.

Она отметила, что выступает за перенос площадки переговоров по Донбассу в действительно нейтральную страну, "которая не будет подыгрывать Москве и не будет голосовать с Кремлем в унисон".

Первый вице-спикер также напомнила, что Беларусь, кроме откровенно недружественных Украине голосований, продемонстрировала и худшие факты, среди которых - объявление персонами нон-грата украинских журналистов и художников, "в угоду Москве похищение Павла Гриба и передача его ФСБ". "Все это никак не согласуется с нейтральным статусом, наоборот, пахнет.. координацией своих действий с Кремлем", - сказала Геращенко.

Как сообщалось, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в эфире одного из телеканалов заявил о том, что надо переносить переговоры по Донбассу из Минска в какую-то другую столицу, поскольку делегация Беларуси при ООН "хронически" голосует против любых идей и предложений, которые даже не касаются конфликта с РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Донбасс, Ирина Геращенко, Минск, Перенос переговоров, Поддержка.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Луценко раскритиковал Сытника за отсутствие результатов работы Луценко планирует вернуться к политической деятельности Порошенко анонсировал создание базы ВМФ на Азовском море

Последние новости

Месси пропустит церемонию вручения наград ФИФА Курс криптовалют на 24 сентября: рынок обвалился Ушел из жизни украинский поет Богдан Рубчак
Сегодня читают
01 "Промах сезона": английские СМИ оценили игру Ярмоленко против Челси
02 Ломаченко поздравил Джошуа с победой над Поветкиным (Видео)
03 Усик и Джошуа провели своеобразную дуэль взглядов после нокаута Поветкина
04 "Зевнул один удар": Лебедев о бое Джошуа - Поветкин
05 В сети появились свежие фото Донецкого аэропорта
Новости сегодня
12:34 Итальянский специалист возглавит киевский клуб УПЛ
12:21 Немецкое ателье показало седан MH5 700 на базе BMW M5 F90
12:20 Беллью рассказал, что говорил Усику во время битвы взглядов в Лондоне
12:14 Валяные портреты котов, которые необыкновенно реалистические (Фото)
12:05 Назван лучший игрок девятого тура УПЛ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Когда потеплеет: синоптики дали неожиданный прогноз на октябрь
В начале октября стоит ожидать бабье лето
Новости: Впервые после Революции Достоинства КС будет работать в полном составе
КСУ заработал в полном составе
Новости: "Мы вернемся": в сети появились свежие фото Донецкого аэропорта
В сети появились свежие фото Донецкого аэропорта
Новости: "Мисс Украина-2018": Вероника Дидусенко может "потерять" корону
"Мисс Украина-2018": Вероника Дидусенко может "потерять" корону
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь