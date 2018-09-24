Геращенко давно выступает за перенос из Минска переговоров о Донбассе

Первый заместитель Председателя ВР Ирина Геращенко заявила, что поддерживает и давно выступает за перенос переговоров относительно Донбасса из Минска на другую площадку, поскольку так называемый нейтральный статус Беларуси "не выдерживает никакой критики". Об этом она написала в понедельник в Facebook, комментируя аналогичное заявление постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко о целесообразности смены минского формата переговоров.

"Постпред Украины в ООН В. Ельченко заявил о необходимости переноса мирных переговоров из Минска на другую площадку. Я поддерживаю эту позицию, и давно за это выступаю. И уже неоднократно публично выражала несогласие и возмущение голосованиями Беларуси в ООН по всем вопросам, касающимся Украины, оккупированных Крыма и Донбасса", - заявила Геращенко.

По ее словам, ссылка на так называемый нейтральный статус Беларуси "не выдерживает никакой критики", ведь нейтральные страны (как это показало и последнее голосование о включении в повестку дня 73 сессии Генассамблеи ООН вопроса об оккупации Крыма и Донбасса) хотя бы воздержались и проголосовали желтой кнопкой, а Беларусь в очередной раз выступила одним фронтом с Россией. "Беларусь в очередной раз выступила одним фронтом с РФ и вошла в позорную «13», которые проголосовали против, нажав красную кнопку. Это не нейтральная позиция. Это полное подыгрывание Москве. И такая позиция полностью противоречит статусу страны, которая является площадкой для мирных переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе", - подчеркнула Геращенко.

Она отметила, что выступает за перенос площадки переговоров по Донбассу в действительно нейтральную страну, "которая не будет подыгрывать Москве и не будет голосовать с Кремлем в унисон".

Первый вице-спикер также напомнила, что Беларусь, кроме откровенно недружественных Украине голосований, продемонстрировала и худшие факты, среди которых - объявление персонами нон-грата украинских журналистов и художников, "в угоду Москве похищение Павла Гриба и передача его ФСБ". "Все это никак не согласуется с нейтральным статусом, наоборот, пахнет.. координацией своих действий с Кремлем", - сказала Геращенко.

Как сообщалось, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в эфире одного из телеканалов заявил о том, что надо переносить переговоры по Донбассу из Минска в какую-то другую столицу, поскольку делегация Беларуси при ООН "хронически" голосует против любых идей и предложений, которые даже не касаются конфликта с РФ.