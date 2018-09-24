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Генпрокуратура вызывает Жванию на допрос

Давид Жвания
13:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Генеральная прокуратура Украины в четверг, 27 сентября, вызвала на допрос как свидетеля бывшего народного депутата Давида Жванию.

Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос в качестве свидетеля бывшего народного депутата Давида Жванию в четверг, 27 сентября.

"Гражданин Жвания Д.В., 20.07.1967 года рождения, Вам необходимо явиться 27.09.2018 в 12:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по адресу: ул.Борисоглебская, 18, г.Киев, каб.№ 304", - сказано в повестке, обнародованной на сайте Генпрокуратуры в понедельник.

Согласно сообщению, Д.Жвания вызывается для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве от 6 марта 2014 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля), ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.1, 3, 4 ст.358 (подделка документов, печатей, использование поддельных документов), ч.1 ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, ГПУ, Давид Жвания, Дело Андрея Портного, Допрос, Свидетель, Экс-нардеп Украины.
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