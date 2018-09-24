Генпрокуратура вызывает Жванию на допрос

Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос в качестве свидетеля бывшего народного депутата Давида Жванию в четверг, 27 сентября.

"Гражданин Жвания Д.В., 20.07.1967 года рождения, Вам необходимо явиться 27.09.2018 в 12:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по адресу: ул.Борисоглебская, 18, г.Киев, каб.№ 304", - сказано в повестке, обнародованной на сайте Генпрокуратуры в понедельник.

Согласно сообщению, Д.Жвания вызывается для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве от 6 марта 2014 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля), ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.1, 3, 4 ст.358 (подделка документов, печатей, использование поддельных документов), ч.1 ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины.

По информации СМИ, данное уголовное производство касается бывшего первого замглавы Администрации президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, который подозревается в том, что после назначения на должность в Администрацию президента не уволился с занимаемых преподавательских должностей с целью сохранения права быть членом Высшего совета юстиции по квоте юридических вузов.