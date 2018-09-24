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Венецианская комиссия даст оценку законопроекту о всеукраинском референдуме

Венецианская комиссия
14:51 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Один из авторов законопроекта "О всеукраинском референдуме" сообщила о намерении направить документ в Венецианскую комиссию для предоставления оценки.

Авторы законопроекта "О всеукраинском референдуме" планируют направить его в Венецианскую комиссию для предоставления оценки. Об этом во время круглого стола "Проблемы законодательного обеспечения проведения референдумов в Украине" в Верховной Раде сказала один из авторов документа Светлана Залищук.

"Мы хотим направить этот законопроект в Венецианскую комиссию. Мы имеем определенные новые правки, связанные с тем, что были изменения в Конституцию, и мы должны сейчас урегулировать законопроект в соответствии с уже принятым законодательством", - отметила депутат.

Она подчеркнула, что принятие законопроекта №2145а является обязательством народных депутатов, которые ставили свою подпись под коалиционным соглашением.

"Законопроект обеспечивает государство от проведения манипулятивных законопроектов, особенно в условиях значительного влияния РФ на информационное пространство, общественное мнение наших избирателей", - сказала Залищук.

По ее словам, в законопроекте заложены нормы, которые позволяют эффективнее бороться с таким вмешательством России во время волеизъявления украинцев. "Это, в частности, происходит из-за невозможности агитации, содержащей призывы к ликвидации независимости Украины, изменению конституционного строя насильственным путем, нарушению суверенитета и территориальной целостности государства. Такая агитация категорически запрещается действующим законопроектом", - отметила политик.

Как сообщалось, 26 апреля 2018 года Конституционный Суд признал неконституционным закон "О всеукраинском референдуме", принятый парламентом 6 ноября 2012 года.

В июне 2015 года ряд народных депутатов зарегистрировали законопроект № 2145а "О всеукраинском референдуме", разработанный рабочей группой во главе с бывшим председателем ЦИК Владимиром Шаповалом.

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9 августа Центральная избирательная комиссия обратилась в Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия относительно предоставления разъяснений в связи с нестыковками законодательства о референдумах, возможности назначения в установленном законом порядке Центризбиркомом первых и дополнительных местных выборов без проведения местного референдума относительно поддержки добровольного объединения территориальных громад, добровольного присоединения к объединенной территориальной громаде.

Необходимость такого обращения в ЦИК обосновали тем, что закон "О всеукраинском референдуме", принятый в 2012 году, решением Конституционного Суда от 26 апреля 2018 года был признан неконституционным. При этом возникла правовая неопределенность относительно действия Закона Украины "О всеукраинском и местных референдумах" 1991 года, который был отменен указанным законом.

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Новости Украины, Венецианская комиссия, Законопроект, О всеукраинском референдуме, Оценка.
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