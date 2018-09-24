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СБУ вызвала на допрос депутата Госдумы РФ Жириновского

Владимир Жириновский
17:05 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Служба безопасности Украины вызвала на 27 сентября на допрос депутата Государственной думы России Владимира Жириновского.

Служба безопасности Украины вызвала депутата Государственной думы РФ Владимира Жириновского на допрос на 27 сентября. Соответствующую повестку опубликовало издание "Урядовий кур'єр".

"Подозреваемый гражданин Российской Федерации Жириновский Владимир Вольфович вызывается на 9 ч. 00 мин. 27 сентября к старшему следователю по ОВД ГСУ СБ Украины Македонскому В. П. в каб. 716 по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 33 для вручения уведомления о подозрении, допроса в качестве подозреваемого, предоставление доступа к материалам досудебного расследования, ознакомление с материалами уголовного производства, получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования в уголовном производстве № 12014000000000292 от 24.07.2014", - идет речь в сообщении.

Генпрокуратура вызывает Жванию на допрос

Как сообщалось, в сентябре Шевченковский районный суд Киева разрешил специальное досудебное расследование в отношении лидера ЛДПР и еще двух депутатов Госдумы РФ за поддержку сепаратистских террористических организаций Донбасса. По данным следствия, Жириновский и российские депутаты собирали средства для боевиков на Донбассе.

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Новости Украины, Владимир Жириновский, Вызов на допрос, Депутат Госдумы РФ, Допрос, СБУ.
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