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Балух отказался участвовать в суде по видеосвязи, заседание перенесли на октябрь

Владимир Балух
17:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Суд в аннексированном Крыму перенес судебное заседание по делу украинского политзаключенного Владимира Балуха на 3 октября, так как он не был доставлен в суд.

Суд в аннексированном РФ Крыму 24 сентября перенес судебное заседание по делу в отношении украинского политзаключенного Владимира Балуха на 3 октября в связи с тем, что тот не был доставлен в суд из СИЗО, сообщает Крымская правозащитная группа в понедельник.

"Балух отказался участвовать в судебном заседании по видеоконференцсвязи. Следующее заседание запланировано на 13 часов. Защита активиста считает, что проводить заседание в таком формате невозможно, так как Балух желает лично присутствовать в суде", - говорится в сообщении.

Апелляционную жалобу защиты В.Балуха на приговор суда от 5 июля 2018 года по третьему уголовному делу против него рассматривает бывшая украинская судья Железнодорожного суда Симферополя Елена Спасенова, в отношении которой в Украине открыто уголовное производство по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) говорится в сообщении.

В.Балух приговорен по решению Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Крымский фермер был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (часть 1 статьи 222 и часть 1 статьи 222.1) и ч.2 ст.321 Уголовного кодекса (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). В.Балух держит голодовку с 14 марта 2018 года.

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Новости Украины, Видеоконференцсвязь, Владимир Балух, Оккупированный Крым, Перенос заседания, Суд.
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