Порошенко в Нью-Йорке встретился с президентом Польши

Президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда, которые прибыли в Нью-Йорк для участия в общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН, провели короткую беседу.

Об этом сообщил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает RMF.FM.

“Президент Петр Порошенко сообщил о нынешней ситуации в Украине, что касается внутренней политики. Он попросил поддержать процесс реформ в Украине, а также поблагодарил президента (Анджея Дуду) за его слова во время встречи с президентом Трампом о “Северном потоке-2”, а также о необходимости мира в Украине и восстановлении суверенитета Украины в границах, признанных в мире”,- заявил Щерский.

Кроме того, Дуда провел короткие встречи с президентом Трампом, а также с президентами стран, входящих в инициативу “Трех морей”.

В среду президенты Порошенко и Дуда выступят на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Нью-Йорк во главе официальной делегации для участия в общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Программой пребывания Президента также запланированы его двусторонние встречи с руководством Европейского Союза и лидерами зарубежных стран. Отдельное внимание во время визита уделят углублению украинско-американских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. С этой целью Порошенко проведет встречу с представителями деловых кругов США. Кроме того, он встретится с лидерами украинской громады Америки и руководителями еврейских организаций США.

Не исключается, что Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах Генассамблеи. В частности, запланировано участие украинского лидера в приеме от имени главы президента США. Кроме того, он планирует присутствовать на рабочем обеде высокого уровня от имени Генерального секретаря ООН.

Президент Украины планирует завершить визит в США 27 сентября.