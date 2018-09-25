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Порошенко в Нью-Йорке встретился с президентом Польши

Анджей Дуда и Петр Порошенко
10:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: flickr.com/kancelariaprezydentarp

Новости Украины: Президент Польши Анджей Дуда в преддверии дебатов на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с украинским лидером Петром Порошенко.

Президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда, которые прибыли в Нью-Йорк для участия в общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН, провели короткую беседу.

Об этом сообщил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает RMF.FM.

“Президент Петр Порошенко сообщил о нынешней ситуации в Украине, что касается внутренней политики. Он попросил поддержать процесс реформ в Украине, а также поблагодарил президента (Анджея Дуду) за его слова во время встречи с президентом Трампом о “Северном потоке-2”, а также о необходимости мира в Украине и восстановлении суверенитета Украины в границах, признанных в мире”,- заявил Щерский.

Кроме того, Дуда провел короткие встречи с президентом Трампом, а также с президентами стран, входящих в инициативу “Трех морей”.

В среду президенты Порошенко и Дуда выступят на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Нью-Йорк во главе официальной делегации для участия в общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Программой пребывания Президента также запланированы его двусторонние встречи с руководством Европейского Союза и лидерами зарубежных стран. Отдельное внимание во время визита уделят углублению украинско-американских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. С этой целью Порошенко проведет встречу с представителями деловых кругов США. Кроме того, он встретится с лидерами украинской громады Америки и руководителями еврейских организаций США.

Не исключается, что Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах Генассамблеи. В частности, запланировано участие украинского лидера в приеме от имени главы президента США. Кроме того, он планирует присутствовать на рабочем обеде высокого уровня от имени Генерального секретаря ООН.

Президент Украины планирует завершить визит в США 27 сентября.

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Новости Украины, Анджей Дуда, Генассамблея ООН, Нью-Йорк, Петр Порошенко.
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