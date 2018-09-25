Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4529118-savchenko-proshu-vklyuchit-pryamuyu-translyatsiyu-zasedaniya.html
Савченко: Прошу включить прямую трансляцию заседания
14:52 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Надежда Савченко попросила суд включить трансляцию судебного заседания в Интернете.
Арестованный народный депутат Надежда Савченко заявила ходатайство о прямой трансляции в сети Интернет судебного заседания Шевченковского районного суда Киева, который будет рассматривать ходатайство прокуратуры об ограничении ей, Владимиру Рубленую и адвокатам сроков на ознакомление с материалами дела, передает корреспондент УНН.
"Прошу включить прямую трансляцию". - сказала Савченко. Судья Андрей Осаулов на месте принял объявить часовой технический перерыв для подключения трансляции.
Порошенко в Нью-Йорке встретился с президентом Польши
Стоит отметить, что за это время один адвокат Андрей Левковец должен ознакомиться с материалами дела, поскольку суд не предоставил ему для этого дополнительного времени.
Телеграф