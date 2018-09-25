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Савченко: Прошу включить прямую трансляцию заседания

Надежда Савченко
14:52 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Надежда Савченко попросила суд включить трансляцию судебного заседания в Интернете.

Арестованный народный депутат Надежда Савченко заявила ходатайство о прямой трансляции в сети Интернет судебного заседания Шевченковского районного суда Киева, который будет рассматривать ходатайство прокуратуры об ограничении ей, Владимиру Рубленую и адвокатам сроков на ознакомление с материалами дела, передает корреспондент УНН.

"Прошу включить прямую трансляцию". - сказала Савченко. Судья Андрей Осаулов на месте принял объявить часовой технический перерыв для подключения трансляции.

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Стоит отметить, что за это время один адвокат Андрей Левковец должен ознакомиться с материалами дела, поскольку суд не предоставил ему для этого дополнительного времени.

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Новости Украины, Киев, Надежда Савченко, Украина, Шевченковский районный суд Киева.
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