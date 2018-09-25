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В США Климкин обсудил санкции против РФ и проблему "Северный поток-2"

Павел Климкин
18:53 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: Павел Климкин и заместитель госсекретаря США обсудили санкции против России и проблему Nord Stream-2.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Нью-Йорке во время 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с Первым заместителем Государственного секретаря США Джоном Салливаном. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"В ходе встречи была обсуждена широкая тематика украинско-американских отношений, продолжение предоставления Украине масштабной помощи США, в том числе в сфере безопасности и обороны, вопросы противодействия российской агрессии, в частности, в сфере кибернетической безопасности, применения санкционного режима против России, проблематика реализации проекта "Северного потока — 2"", - говорится в сообщении.

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Напомним, в июле 2018 года сенатор от штата Вайоминг, республиканец Джон Баррассо подал в Конгресс США законопроект о санкциях против "Северного потока — 2".

Кроме того, министр энергетики США Рик Перри не исключил возможности, что против РФ примут новые ограничительные меры, которые коснутся "Северного потока — 2".

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Все по теме:

Новости Украины, Nord Stream-2, Генеральная ассамблея ООН, Госсекретарь США, Павел Климкин, РФ, Северный поток-2.
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