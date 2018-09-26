Климкин поблагодарил своего финского коллегу за поддержку Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с главой МИД Финляндии Тимо Сойни на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом передает пресс-служба министерства иностранных дел.

"Павел Климкин поблагодарил коллегу за неизменную поддержку финской стороной украинских инициатив в рамках ООН, направленных на противодействие российской агрессии, в частности при принятии резолюций Генассамблеи ООН по территориальной целостности Украины, состояния соблюдения прав человека в оккупированном Россией Крыму, а также о включении в повестку дня текущей сессии ГА ООН нового пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Украины.

Кроме того, министры обсудили продолжающуюся агрессию РФ против Украины и несоблюдение российской стороной минских соглашений, а также необходимость усиления давления на агрессора с целью освобождения политзаключенных и недопущения дальнейших провокаций Москвы против Украины.