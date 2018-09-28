Порошенко с женой в США почтил память Джона Маккейна

Во время рабочего визита в США президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко при посещении Военно-морской академии США в г. Аннаполисе почтили память американского сенатора Джона Маккейна, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Во время рабочего визита в США Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтили память американского сенатора Джона Маккейна" – говорится в сообщении на сайте администрации президента Украины в пятницу.

Петр и Марина Порошенко посетили место захоронения сенатора и возложили венок к его могиле.