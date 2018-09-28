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Порошенко с женой в США почтил память Джона Маккейна

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Петр и Марина Порошенко
09:30 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр и Марина Порошенко при посещении Военно-морской академии США в г. Аннаполисе почтили память Джона Маккейна.

Во время рабочего визита в США президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко при посещении Военно-морской академии США в г. Аннаполисе почтили память американского сенатора Джона Маккейна, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Во время рабочего визита в США Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтили память американского сенатора Джона Маккейна" – говорится в сообщении на сайте администрации президента Украины в пятницу.

Президент: Украина является де-факто восточным флангом НАТО

Петр и Марина Порошенко посетили место захоронения сенатора и возложили венок к его могиле.

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Новости Украины, Джон Маккейн, Марина Порошенко, Петр Порошенко, США.
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