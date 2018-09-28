Геращенко рассказала, куда Украина направит два переданных США катера
Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что два катера класса "Айленд", переданные США Украине, усилят военное присутствие на Азовском море.
США передали Украине два катера класса "Айленд" (Island) для усиления украинского военного присутствия на Азовском море. Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
"США передали Украине два катера класса "Айленд", которые будут дооснащены оружием, и идеально подходят, в том числе, для усиления украинского военного присутствия на Азовском море", - сообщила политик.
По ее словам, "эти катера еще 25-30 лет будут служить нашим ВМС, охранять и патрулировать украинскую морскую акваторию". "Верю, что и в украинском Крыму", - отметила она.
Геращенко добавила, что, кроме Президента Петра Порошенко, на церемонии присутствовал командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко, украинские моряки, которые проходят техническую подготовку в Соединенных Штатах по эксплуатации катеров.
"Надеемся на продолжение и увеличение военно-технической помощи Украине со стороны стратегического партнера - США", - отметила политик.
Напомним, 27 сентября на базе Береговой охраны вооруженных сил США в городе Балтимор состоялась церемония передачи Украине двух катеров класса Island. Церемония прошла при участии Президента Украины Петра Порошенко. Он заявил, что первые два катера класса" Island "станут еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами.