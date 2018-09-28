Геращенко рассказала, куда Украина направит два переданных США катера

США передали Украине два катера класса "Айленд" (Island) для усиления украинского военного присутствия на Азовском море. Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"США передали Украине два катера класса "Айленд", которые будут дооснащены оружием, и идеально подходят, в том числе, для усиления украинского военного присутствия на Азовском море", - сообщила политик.

По ее словам, "эти катера еще 25-30 лет будут служить нашим ВМС, охранять и патрулировать украинскую морскую акваторию". "Верю, что и в украинском Крыму", - отметила она.

Геращенко добавила, что, кроме Президента Петра Порошенко, на церемонии присутствовал командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко, украинские моряки, которые проходят техническую подготовку в Соединенных Штатах по эксплуатации катеров.

"Надеемся на продолжение и увеличение военно-технической помощи Украине со стороны стратегического партнера - США", - отметила политик.

Напомним, 27 сентября на базе Береговой охраны вооруженных сил США в городе Балтимор состоялась церемония передачи Украине двух катеров класса Island. Церемония прошла при участии Президента Украины Петра Порошенко. Он заявил, что первые два катера класса" Island "станут еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами.