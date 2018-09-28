День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

Геращенко рассказала, куда Украина направит два переданных США катера

Передача катеров Украине в США
11:09 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что два катера класса "Айленд", переданные США Украине, усилят военное присутствие на Азовском море.

США передали Украине два катера класса "Айленд" (Island) для усиления украинского военного присутствия на Азовском море. Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"США передали Украине два катера класса "Айленд", которые будут дооснащены оружием, и идеально подходят, в том числе, для усиления украинского военного присутствия на Азовском море", - сообщила политик.

По ее словам, "эти катера еще 25-30 лет будут служить нашим ВМС, охранять и патрулировать украинскую морскую акваторию". "Верю, что и в украинском Крыму", - отметила она.

Геращенко добавила, что, кроме Президента Петра Порошенко, на церемонии присутствовал командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко, украинские моряки, которые проходят техническую подготовку в Соединенных Штатах по эксплуатации катеров.

"Надеемся на продолжение и увеличение военно-технической помощи Украине со стороны стратегического партнера - США", - отметила политик.

Напомним, 27 сентября на базе Береговой охраны вооруженных сил США в городе Балтимор состоялась церемония передачи Украине двух катеров класса Island. Церемония прошла при участии Президента Украины Петра Порошенко. Он заявил, что первые два катера класса" Island "станут еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Азовское море, Ирина Геращенко, Передача двух катеров, США, Украина, Усиление военного присутствия Украины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ Сегодня исполнилось 2 года со дня задержания Сущенко СМИ хотят штрафовать за "отрицание агрессии РФ"

Последние новости

Тяжелейший нокаут в бою Хелениус - Тепер (Видео) Черноморец - Мариуполь: обзор матча (Видео) Поклонники начали подозревать Яну Соломку в разводе с мужем
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:53 Гройсман обещает улучшить "Скорую помощь"
20:40 Сборная США завоевала бронзу ЧМ-2018 по волейболу
20:30 Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС (Видео)
20:26 В Сети появились новые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus
20:25 Два человека выпали из катера в Запорожье
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь