Вселенский патриарх Варфоломей: Автокефалии УПЦ не просил только Янукович

Вселенский патриарх Варфоломей на встрече с главой РПЦ Кириллом заявил, что Украина не является предметом юрисдикцию Москвы. Как говорится в опубликованных греческим церковным изданием Orthodoxia.Info выдержках из переговоров патриархов, которые состоялись 31 августа 2018 в Турции в резиденции Вселенского патриарха на Фанаре, видно полное разногласие между Варфоломеем и Кириллом относительно автокефалии Украинской Церкви.

"Украинцы не чувствуют себя комфортно под властью России и желают быть абсолютно свободными в религиозном и политическом уровне и поэтому попросили Церковь–Матерь помочь им. Церковь–Матерь считает их запрос законным и будет следовать той политике которая была определенна на последней сессии Священного Синода", - заявил Вселенский патриарх.

По его словам, власть Украины единогласно просит об автокефалии.

"Кроме бывшего президента Януковича, которого я встретил 10 лет тому назад, все остальные просили и молили Вселенского Патриархата о предоставлении автокефалии. В последние годы не только президент Порошенко но и парламент страны приняли соответствующие решения", - отметил Патриарх Варфоломей.

Он подчеркнул, что предоставление автокефалии Украинской Православной Церкви - это право Церкви-Матери. После этого Вселенский патриарх напомнил Кириллу, что он сам а также митрополит Иларион не могут посетить Украину и что священнослужители не упоминают его во время святого богослужения.

"Разве вы считаете что это не является проблемой? Не это ли убедительное доказательство того, что вас не встречают доброжелательно?", - спросил Вселенский патриарх у главы РПЦ.

Во время обсуждения выяснилась радикальная разница в подходах церквей к интерпретации исторических событии. Московский патриарх несколько раз подчеркнул необходимость организации научной конференции, которая будет заниматься вопросами анализа исторических событии, но Патриарх Варфоломей отметил что "такой подход отложит дело до греческих календ".