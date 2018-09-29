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Супрун требует Россию пустить к Сенцову украинских врачей

Акция с требованием освободить Олега Сенцова
10:44 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун направила в РФ требование о допуске украинских врачей к политзаключенному Олегу Сенцову.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун требует, чтобы к политзаключенному Олегу Сенцову допустили украинских врачей, которые выяснят состояние его здоровья. Об этом глава Минздрава написала в Twitter.

Супрун сослалась на информацию о том, что Сенцова перевезли в местную больницу для проведения "планового обследования".

"Требуем предоставления доступа к Олегу украинским врачам!" - написала Супрун.

Как ранее сообщалось, председатель российского совета по правам человека Михаил Федотов в письме украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой заверил, что по результатам консилиума врачей городской больницы Лабытнанги состояние здоровья незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова определено как "стабильное".

До 3 октября запланировано проведение очередного консилиума врачей, чтобы в дальнейшем оценить состояние здоровья Олега и тактику его дальнейшего ведения.

Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу

Украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов был незаконно осужден в России в августе 2015 года к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в планировании терактов в аннексированном Крыму. 14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных в РФ.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.

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Все по теме:

Новости Украины, Голодовка, Допуск украинских врачей, Олег Сенцов, Состояние здоровья, Требование к РФ, Ульяна Супрун.
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