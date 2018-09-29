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Умер бывший заместитель министра иностранных дел Украины

МИД Украины
12:05 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф

Новости Украины: В пятницу, 28 сентября, на 78-м году умер Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины Николай Макаревич

Коллектив Министерства иностранных дел Украины с глубоким прискорбием извещает, что 28 сентября 2018 на 78-м году умер Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины, ветеран труда Макаревич Николай Петрович. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Он посвятил почти 50 лет своей жизни работе на дипломатическом поприще, Николай Петрович зарекомендовал себя преданным и активным защитником интересов Украинского государства, талантливым руководителем и организатором.

После обретения Украиной в августе 1991 независимости лично координировал критически важную работу по обеспечению признания независимой Украины иностранными государствами и в первую очередь - странами "Большой семерки", приложил значительные усилия в реализации решения об отказе Украины от ядерного арсенала, принимал все необходимые меры для скорейшего основания и полноценной деятельности разветвленной сети дипломатических учреждений нашего государства за рубежом.

Он подготовил и воспитал не одно поколение украинских дипломатов, переняв его опыт и знания, работают на ответственных должностях как в аппарате МИД, так и за рубежом. Весомый личный вклад М.П.Макаревича в развитие дипломатической службы и реализацию внешнеполитических задач неоднократно отмечался высокими государственными наградами Украины и зарубежных стран.

В течение всей своей жизни исповедовал заповеди чести, высокой духовности, любви к ближнему. Проявлял высокую культуру и уважение к коллегам. Работники дипломатической службы выражают искренние соболезнования семье и близким погибшего. Светлая память о Николае Петровиче всегда будет жить в наших сердцах.

Николай Петрович Макаревич родился 28 октября 1940 года в селе Каменно-Товкачи в Житомирской области. Окончил в 1958 году Киевский индустриальный техникум. А в 1966 году Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Также владел русским и английским языками. Награжден Почетным отличием Президента Украины, Орденом за заслуги I,II и III ступеней, Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Напомним, 21 сентября стало известно о смерти бывшего председателя Совета министров Украинской ССР, бывшего премьер-министра Украины Виталия Масола на 90-м году жизни. Он был почетным гражданином Черниговской области, политиком, возглавлявшим правительство двух стран - УССР и Украины. Премьерство Масола пришлось на сложный период трансформации общественно-политического строя, кризиса и развала единого союзного народнохозяйственного комплекса.

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Новости Украины, Биография, МИД Украины, Николай Макаревич, Умер, Чрезвычайный и полномочный посол Украины, Экс-заместитель главы МИД УКраины.
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