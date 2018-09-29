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Джапарова объяснила, почему в РФ не может быть независимых СМИ

Эмине Джапарова в Херсоне
13:23 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова заявила, что репрессивная система в России заставляет СМИ сотрудничать с органами.

В нынешней России нет и не может быть свободных и независимых средств массовой информации. Об этом заявила в Херсоне в беседе первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, которая в пятницу приняла участие во встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами учреждений высшего образования города, посвященной вопросу информационной агрессии Российской Федерации против Украины.

"В России такая репрессивная система, полицейская система, которая вообще заставляет все СМИ сотрудничать с органами. Ведь если такого сотрудничества не будет, они (СМИ - прим. ред.) могут быть лишены лицензии или права на вещание. Это факт", - сказала Джапарова. 

В качестве одного из примеров подконтрольности российских СМИ власти Джапарова назвала ситуацию вокруг аннексированного Россией Крыма.

"Сегодня СМИ (в России - прим. ред.) вынуждены показывать карту Российской Федерации вместе с украинским Крымом. Нарушает ли это международное право, или это нарушает украинское законодательство? Сто процентов. Но они (российские СМИ - ред.) могут делать по другому? Наверное, могли бы, если бы они были действительно свободными и независимыми СМИ", - заявила первый заместитель министра информационной политики Украины.

Джапарова подчеркнула, что в освещении вопроса какой стране - России или Украине, согласно правовым нормам, на самом деле принадлежит Крым "ни одно российское СМИ этого не делает".

В США заявили, что санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока она не вернет Украине полный контроль над незаконно анексированным Крымом. США вновь призывают Россию прекратить кампанию репрессий в оккупированном Крыму и вернуть контроль над полуостровом Украине. Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

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Все по теме:

Новости Украины, Крым, Репрессии, российские сми, Сотрудничество, Эмине Джапарова.
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