Подразделения МВД увеличат свое присутствие в Азовском море

Подразделения МВД Украины (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужба) увеличивают свое присутствие в акватории Азовского моря из-за действий России, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Российская Федерация, оккупировав Крым и часть Донбасса, продолжает наступать на наш суверенитет. В том числе в пределах акватории Азовского моря. Именно поэтому мы увеличиваем присутствие подразделений МВД - компоненты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы. Для нас принципиально важна безопасность побережья Азовского моря, нашего судоходства. Мы не будем потакать агрессивным пожеланиям страны-оккупанта", - сказал министр во время открытия части водолазных поисково-спасательных работ акватории Азовского моря ГСЧС в Донецкой области, сообщил департамент коммуникации МВД.

По словам А.Авакова, эта часть водолазных поисково-спасательных работ укомплектована четырьмя плавсредствами, там будут работать 54 человека. Одна из основных задач подразделения - гуманитарное разминирование водных объектов и спасение граждан.

"Мы должны обеспечить гражданские права и неприкосновенность границ здесь, в акватории Азовского моря", - подчеркнул глава МВД.

В свою очередь, глава ГСЧС Николай Чечеткин напомнил, что в 2014 году донецкий гарнизон Госслужбы по ЧС потерял 80% техники и более 50% инфраструктуры.

"Перед нами стоит очень важная задача - деоккупация Донбасса. Мы готовы к ее выполнению", - заверил он.

По данным Н.Чечеткина, с 2014 года сотрудники ГСЧС разминировали более 25 тыс. га территорий и 100 га акватории от взрывоопасных предметов, также уничтожено более 161 тыс. взрывоопасных предметов различного типа.

Напомним, поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" 25 сентября пришли в порт г.Мариуполь Донецкой области, вместе с ними прибыли два малых бронированных артиллерийских катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны". Вблизи рейда Мариуполя в районе якорной стоянки была попытка провокации со стороны российского пограничного катера типа "Мангуст", опасно маневрировавшего рядом с украинским катером морской охраны.