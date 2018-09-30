Латвия призывает РФ освободить всех украинских политзаключенных

Российская Федерация должна незамедлительно освободить всех украинских политических заключенных, в том числе журналиста Укринформа Романа Сущенко.

"Я снова призываю Россию освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который голодает уже 140 дней. ...Я также призываю Россию немедленно освободить и других 64 политзаключенных, в том числе журналиста Романа Сущенко", - сказал Ринкевичс.

Он подчеркнул важность соблюдения в мире свободы прессы, что является необходимым условием для "мира, справедливости и прав каждого человека". "Я призываю власти Мьянмы освободить двух журналистов Reuters Ва Лоне и Кьяв Соэ Оо", - добавил дипломат.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой, и обвинили в шпионаже.

Москгорсуд 4 июня 2018-го приговорил Сущенко на основе сфабрикованных обвинений к 12 годам колонии строгого режима. Жалоба на приговор была подана 5 июня. 12 сентября Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда.