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В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову

Марьяна Беца
16:56 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что Украина призвала Россию допустить своих врачей к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову.

Украина призвала допустить своих врачей к политзаключенному Олегу Сенцову, который голодает в российской тюрьме уже 139-й день. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.

"Фото О.Сенцова. 139-й день. "Корректировка лечения" со стороны РФ известна. Требуем допуск украинского консула и врачей к Олегу", — написала М.Беца.

Напомним, управление федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу обнародовало фото Олега Сенцова во время медицинского обследования.

Как сообщалось, 28 сентября Олег Сенцов был вывезен в Лабитнангскую городскую больницу, где ему "провели дополнительные исследования и предоставили консультации врачей-специалистов". А также, по словам российских тюремщиков, Сенцову была проведена "коррекция лечения".

Обнародовано фото Сенцова во время медобследования в больнице РФ

Напомним, Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму. Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.

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Новости Украины, Голодовка, Допуск украинских врачей, МИД Украины, Олег Сенцов, Состояние здоровья.
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