В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову

Украина призвала допустить своих врачей к политзаключенному Олегу Сенцову, который голодает в российской тюрьме уже 139-й день. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.

"Фото О.Сенцова. 139-й день. "Корректировка лечения" со стороны РФ известна. Требуем допуск украинского консула и врачей к Олегу", — написала М.Беца.

Фото О.Сенцова.139-й день. "Коригування лікування" з боку РФ відоме.Вимагаємо допуск укр консула та лікарів до Олега https://t.co/5qFwzVeJpN — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 29 сентября 2018 г.

Напомним, управление федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу обнародовало фото Олега Сенцова во время медицинского обследования.

Как сообщалось, 28 сентября Олег Сенцов был вывезен в Лабитнангскую городскую больницу, где ему "провели дополнительные исследования и предоставили консультации врачей-специалистов". А также, по словам российских тюремщиков, Сенцову была проведена "коррекция лечения".

Напомним, Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму. Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.