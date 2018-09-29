Обнародовано фото Сенцова во время медобследования в больнице РФ

Управление федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу обнародовало фото украинского политзаключенного Олега Сенцова во время медицинского обследования в Лабытнангской городской больнице, передает УНН.

В описании фотографии, которая добавлена к вчерашнему сообщению, указано: "ос. Олег Сенцов во время обследования".

Как сообщалось, в пятницу 28 сентября управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему провели дополнительные исследования и предоставили консультации врачей-специалистов. Отмечалось, что учитывая результаты проведенного обследования, Сенцову провели коррекцию лечения.

Напомним, до 3 октября запланировано проведение очередного консилиума врачей, чтобы в дальнейшем оценить состояние здоровья Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме.

Напомним, Супрун требует, чтобы к политзаключенному Олегу Сенцову допустили украинских врачей, которые выяснят состояние его здоровья. Украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов был незаконно осужден в России в августе 2015 года к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в планировании терактов в аннексированном Крыму. 14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных в РФ.