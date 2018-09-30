Гройсман обещает улучшить "Скорую помощь"

Правительство в 2019 году уделит особое внимание развитию службы оказания экстренной медицинской помощи. Об этом написал Премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

"Находясь в Одессе, ознакомился с работой местной службы предоставления экстренной помощи. В следующем году этому звену системы здравоохранения уделим дополнительное внимание. Новые автомобили, оборудование, увеличение зарплат врачей. Новая "скорая" - это спасенные жизни украинцев", - подчеркнул В. Гройсман.