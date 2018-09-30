Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4544983-groysman-obeshhaet-uluchshit-skoruyu-pomoshh.html
Гройсман обещает улучшить "Скорую помощь"
Новости Украины: Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал направить в 2019 году средства на развитие службы "Скорой помощи".
Правительство в 2019 году уделит особое внимание развитию службы оказания экстренной медицинской помощи. Об этом написал Премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.
"Находясь в Одессе, ознакомился с работой местной службы предоставления экстренной помощи. В следующем году этому звену системы здравоохранения уделим дополнительное внимание. Новые автомобили, оборудование, увеличение зарплат врачей. Новая "скорая" - это спасенные жизни украинцев", - подчеркнул В. Гройсман.
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