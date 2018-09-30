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Украина не будет стороной переговоров: РФ готова обсуждать обмен Сенцова с США

#SaveOlegSentsov
23:09 Вс, 30 Сентябрь 2018 Телеграф
УНН

Новости Украины: По информации СМИ, РФ готова обменять Сенцова на своих граждан, осужденных в США.

Главным условием для возвращения Олега Сенцова на территорию Украины является выдача России граждан, осужденных в США. Об этом сообщило российское оппозиционное издание "Новое время" со ссылкой на собственный источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной, передает УНН.

В частности, издание сообщает, что в РФ требуют выдать Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также Марию Бутину, которая находится под арестом.

"Москва готова обсуждать такую "гуманитарную акцию" непосредственно с Вашингтоном, при этом Украина не будет стороной переговоров", - сообщил источник.

Напомним, ранее управление федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу обнародовало фото украинского политзаключенного Олега Сенцова во время медицинского обследования в Лабитнанской городской больнице.

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Новости Украины, Олег Сенцов, Переговоры, Россия, США.
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