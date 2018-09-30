Украина не будет стороной переговоров: РФ готова обсуждать обмен Сенцова с США

Главным условием для возвращения Олега Сенцова на территорию Украины является выдача России граждан, осужденных в США. Об этом сообщило российское оппозиционное издание "Новое время" со ссылкой на собственный источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной, передает УНН.

В частности, издание сообщает, что в РФ требуют выдать Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также Марию Бутину, которая находится под арестом.

"Москва готова обсуждать такую "гуманитарную акцию" непосредственно с Вашингтоном, при этом Украина не будет стороной переговоров", - сообщил источник.

Напомним, ранее управление федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу обнародовало фото украинского политзаключенного Олега Сенцова во время медицинского обследования в Лабитнанской городской больнице.