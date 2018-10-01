В МИД Венгрии назвали свою версию, почему Сиярто попал в "Миротворец"

В МИД Венгрии заявляют, что глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сиярто попал в раздел "Чистилище" украинского сайта "Миротворец" якобы после его критики в адрес Президента Петра Порошенко. Об этом сказал спикер МИД Венгрии Тамаш Менцер, сообщается на сайте правительства страны.

"В Украине антивенгерские нападения происходят с участием администрации и государства, что подтверждается тем фактом, что министр иностранных дел Петер Сийярто был добавлен в список врагов Украины экстремистского украинского сайта после критики Президента Петра Порошенко", - утверждает Менцер.

Он подчеркнул, что сообщение "Миротворца", согласно которому Сийярто угрожал Украине военным вмешательством, не соответствует действительности.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попал в раздел "Чистилище" на сайте "Миротворец" за "вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержку сепаратистских настроений в Украине и участие в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины".

19 сентября опубликовано видео, на котором зафиксирован момент выдачи гражданам Украины в консульстве Венгрии в Берегово венгерских паспортов. Процедура сопровождалась бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями - не сообщать о получении документов украинской власти. При этом граждане Украины присягали на верность Венгрии.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что консул Венгрии, который фигурирует на видео с раздачей украинцам венгерских паспортов, не останется в Украине. 20 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после скандала с выдачей в Берегово венгерских паспортов закарпатским венграм заявил о возможности мер со стороны Венгрии по замедлению интеграции Украины в ЕС и НАТО.