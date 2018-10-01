В МИД Венгрии назвали свою версию, почему Сиярто попал в "Миротворец"
Новости Украины: В МИД Венгрии связывают включение их главы ведомства в базу "Миротворец" из-за якобы критики в адрес президента Украины Петра Порошенко.
В МИД Венгрии заявляют, что глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сиярто попал в раздел "Чистилище" украинского сайта "Миротворец" якобы после его критики в адрес Президента Петра Порошенко. Об этом сказал спикер МИД Венгрии Тамаш Менцер, сообщается на сайте правительства страны.
"В Украине антивенгерские нападения происходят с участием администрации и государства, что подтверждается тем фактом, что министр иностранных дел Петер Сийярто был добавлен в список врагов Украины экстремистского украинского сайта после критики Президента Петра Порошенко", - утверждает Менцер.
Он подчеркнул, что сообщение "Миротворца", согласно которому Сийярто угрожал Украине военным вмешательством, не соответствует действительности.
Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попал в раздел "Чистилище" на сайте "Миротворец" за "вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержку сепаратистских настроений в Украине и участие в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины".
19 сентября опубликовано видео, на котором зафиксирован момент выдачи гражданам Украины в консульстве Венгрии в Берегово венгерских паспортов. Процедура сопровождалась бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями - не сообщать о получении документов украинской власти. При этом граждане Украины присягали на верность Венгрии.
Будапешт грозится выслать украинского консула
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что консул Венгрии, который фигурирует на видео с раздачей украинцам венгерских паспортов, не останется в Украине. 20 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после скандала с выдачей в Берегово венгерских паспортов закарпатским венграм заявил о возможности мер со стороны Венгрии по замедлению интеграции Украины в ЕС и НАТО.