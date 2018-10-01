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К проекту резолюции о миротворцах ООН на Донбассе присоединится Британия

Ирина Луценко
13:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Великобритания намерена присоединится в ближайшее время к проекту резолюции о введении миротворческом миссии ООН на Донбассе, которую внесут в СБ ООН.

Великобритания присоединится к проекту резолюции о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс, который вскоре будет внесен в Совет безопасности ООН, заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

"…Резолюция о миротворческой миссии, первая резолюция, которая будет в ближайшее время внесена Соединенными Штатами, Украиной, Францией, Германией и к ней сейчас присоединяется Великобритания (идут последние подготовки) - в Совет безопасности ООН о введении миротворческой миссии на востоке (Украины - прим. ред). Это еще не мир, но уже и не война", - сказала И.Луценко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

26 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина совместно с международными партнерами (США, Францией и Германией) готовится внести на голосование Совета безопасности ООН проект резолюции о миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Резолюция подготовлена очень давно. У нас есть договоренность с нашими друзьями – Соединенными Штатами, Германией и Францией. … Мы внесем совместную резолюцию… это будет резолюция от всех нас. Для этого нужно дальше давить на Россию, поскольку сейчас она пытается отбиваться руками и ногами от какой-либо настоящей миротворческой операции", - сказал П.Климкин в штаб-квартире ООН.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко убежден, что миротворческая операция под эгидой Организации Объединенных Наций поможет восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Порошенко высказал благодарность Германии, Франции и США "за мобилизацию международной поддержки этой инициативы". Согласно данных ООН жертвами войны на Донбассе стали свыше 35 тысяч человек, из них более 10 тысяч погибших. Глава украинского государства отметил, что количество внутренне перемещенных лиц превышает 1,5 млн. человек

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Новости Украины, Введение миротворческой миссии ООН, Великобритания, Донбасс, Проект резолюции, СБ ООН.
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