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Порошенко наградил Олланда орденом Свободы

Петр Порошенко и Франсуа Олланд
14:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Скриншот

Новости Украины: Сегодня, 1 октября, Петр Порошенко вручил орден Свободы экс-президенту Франции, Франсуа Олланду.

Президент Украины Петр Порошенко наградил бывшего президента Франции Франсуа Олланда орденом Свободы.

"Имею честь вручить высокую государственную награду Украины – Орден Свободы. Эта наивысшая государственная награда символизирует нашу бесконечную благодарность за ту принципиальную позицию, которую Франсуа Олланд проявил, поддерживая наш суверенитет, территориальную целостность и независимость", - написал президент Украины на своей странице в соцсети Фейсбук.

 

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Ф.Олланд находится в Киеве.

Кроме того, в аккаунте П.Порошенко в Твиттере сообщается, что книгу Ф.Олланда "Уроки власти" переведут на украинский язык. "Воспоминания Олланда о Минском процессе в 2015 году в книге "Уроки власти" (Les leçons du pouvoir) хорошо отображают эту сложную и ответственную миссию. После выхода украинского перевода мы будем очень рады сделать презентацию этой книги при участии господина Олланда", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, орден Свободы, Петр Порошенко, Президент Украины, Украина, Франсуа Олланд.
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