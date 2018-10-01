Порошенко наградил Олланда орденом Свободы

Президент Украины Петр Порошенко наградил бывшего президента Франции Франсуа Олланда орденом Свободы.

"Имею честь вручить высокую государственную награду Украины – Орден Свободы. Эта наивысшая государственная награда символизирует нашу бесконечную благодарность за ту принципиальную позицию, которую Франсуа Олланд проявил, поддерживая наш суверенитет, территориальную целостность и независимость", - написал президент Украины на своей странице в соцсети Фейсбук.

Ф.Олланд находится в Киеве.

Кроме того, в аккаунте П.Порошенко в Твиттере сообщается, что книгу Ф.Олланда "Уроки власти" переведут на украинский язык. "Воспоминания Олланда о Минском процессе в 2015 году в книге "Уроки власти" (Les leçons du pouvoir) хорошо отображают эту сложную и ответственную миссию. После выхода украинского перевода мы будем очень рады сделать презентацию этой книги при участии господина Олланда", - говорится в сообщении.