Парубий сообщил, когда ВР планирует провести декоммунизацию еще двух областей

Верховная Рада планирует 4 октября рассмотреть законопроекты о внесении изменений в ст. 133 Конституции Украины о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей.

Об этом Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил на заседании Согласительного совета парламента в понедельник.

"В прошлый четверг мы не успели рассмотреть всех предложений относительно изменений к Конституции. Среди них - проект закона о внесении изменений в ст. 133 Конституции о переименовании двух областей - Днепропетровской и Кировоградской. Тогда я пообещал авторам, что те проекты, которые мы не успели рассмотреть, рассмотрим в этот четверг", - пояснил Парубий.

Он также предположил, что 4 октября ВР сможет рассмотреть и другие законопроекты о внесении изменений в Конституцию Украины.

В дальнейшем рассмотренные законопроекты предполагается направить в Конституционный суд для получения заключения относительно соответствия ст. 157 и 158 Конституции.

Как сообщалось, законопроектами № 8329 и № 8380 о внесении изменений в ст. 133 Конституции предусматривается переименование Днепропетровской и Кировоградской областей в Сичеславскую и Кропивницкую соответственно.