Денисова сообщила, важность давления Брюсселя на Кремль в вопросе освобождения политзаключенных
Новости Украины: Сегодня, 1 октября, Людмила Денисова во время работы в Брюсселе встретилась с Послом Украины в Королевстве Бельгия.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудила в Брюсселе с послом Украины в Бельгии Николаем Точицким ситуацию с украинцами – политзаключенными в РФ и на оккупированных территориях.
"Рассказала об истинном положении дел в этом вопросе и об ужасных условиях, в которых удерживаются наши ребята. О борьбе украинцев в колониях агрессора, об их протестных голодовках за свои права и свободу мысли", - написала омбудсмен на странице в Фейсбуке в понедельник.
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По ее словам, говорили также о вариантах помощи Евросоюза в решении данного вопроса.
"Указала на усиление давления Королевства Бельгия на евроинституции и непосредственно на Кремль. Против оккупанта нужно выступать единым, сильным фронтом. Только так мы сможем его преодолеть и вернуть ребят домой", - подытожила Л.Денисова.