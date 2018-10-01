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Сытник о рекламе в метро с его изображением: Типичная провокация

Артем Сытник
15:15 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник назвал провокацией размещение рекламы с его изображением в столичном метро и намерен подать жалобу.

В столичном метрополитене 1 октября появилась реклама с изображением директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

На ситилайтах в подземке размещено изображение Сытника с надписью: "Я разоблачу топ-коррупционеров". Также в рекламе есть анонс заседания комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, которое состоится 3 октября в 15 часов. В рекламе отмечается, что трансляция этого заседания комитета состоится на всех каналах телевидения.

На вопрос, известно ли ему кто разместил такую рекламу и согласовали ли его содержание с ним, Сытник дал отрицательный ответ.

"Конечно, нет. Типичная провокация", - сказал он.

В пресс-службе НАБУ также не знают заказчика этой рекламы.

Артем Сытник обжалует размещение неизвестными лицами рекламы в столичном метрополитене с его изображением.

"Думаю, будет", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли реакция на появление такой рекламы.

В частности, Сытник уточнил, что жалоба будет касаться незаконного использования его изображения.

Как сообщалось ранее, директор НАБУ Артем Сытник будет отчитываться о деятельности бюро за первое полугодие 2018 года на заседании комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 3 октября в 15:00. Об этом говорится в повестке дня заседания комитета в среду.

К участию в заседании приглашены народные депутаты, главы депутатских фракций, групп и комитетов Верховной Рады Украины и представители общественных организаций, которые осуществляют деятельность по предотвращению коррупции. Вопрос обсуждения отчета директора НАБУ запланирован первым.

Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции должен был заслушать отчет директора НАБУ о результатах работы ведомства 19 сентября, однако тот не появился из-за инцидента работников бюро неподалеку от Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Новости Украины, Артем Сытник, Директор НАБУ, Изображение, Провокация, Реклама в столичном метро.
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