День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 01.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госказначейство: Бюджет Украины с начала 2018 года недополучил почти 19 миллиардов
Госказначейство: Бюджет Украины с начала 2018 года недополучил почти 19 миллиардов
Новости: Кремль отказался вести дискуссию об отравлении Скрипалей
Кремль отказался вести дискуссию об отравлении Скрипалей
Новости: Договорные матчи: опубликован список подозреваемых арбитров
Договорные матчи: опубликован список подозреваемых арбитров
Новости: "Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко поздравила новую победительницу
"Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко поздравила новую победительницу
X

Беца: Киев сам может прекратить деятельность консула Венгрии из Берегово

Марьяна Беца
17:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Спикер МИД Украины Марьяна Беца заявила, что если МИД Венгрии не отзовет своего консула из Берегово, то Украина сама предложит ему покинуть территорию страны.

В случае если Министерство иностранных дел Венгрии не примет решение об отзыве консула из Берегово (Закарпатская обл.), то украинская сторона сама предложит ему покинуть территорию Украины, сообщила спикер украинского МИД Марьяна Беца.

"Украинская позиция всегда была последовательной и четкой. Украинская сторона сама предложила венгерской отозвать консула в Берегово в связи с нарушением им Венской конвенции о консульских сношениях и законодательства Украины. Если они не отзовут, то мы сами примем решение о том, что он должен покинуть территорию Украины и прекратить деятельность в Украине", - сказала она в комментарии в понедельник.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в г.Берегово Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги. После принятия присяги, в котором граждане называют Венгрию своей родиной и обязываются служить ей, сотрудники дипучреждения призывают их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил этот вопрос с главой венгерского внешнеполитического ведомства Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН в США. По словам П.Климкина, они детально обсудили то, что происходит в венгерском консульстве в г.Берегово Закарпатской области, но П.Сийярто не согласился с позицией Киева относительно нарушений со стороны консула.

27 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ расследует уголовное производство по факту получения паспортов Венгрии гражданами Украины, а получение двойного гражданства влечет лишение гражданства Украины.

"Соответствующее производство зарегистрировано. Служба безопасности Украины ведёт следствие, мы ведём процессуальный надзор. Получение двойного гражданства категорически запрещено украинской Конституцией. Здесь двух толкований быть не может. Если есть доказательства двойного гражданства - это должно быть наказано", - сказал Ю.Луценко журналистам.

Он подчеркнул, что если в ходе следствия СБУ будут установлены "такие случаи в отношении каких-либо других лиц - мэров, губернаторов, министров, пенсионеров, военнослужащих, действие будет одинаковым - лишение украинского гражданства".

В МИД Венгрии назвали свою версию, почему Сиярто попал в "Миротворец"

Уголовное производство в связи с фактами выдачи гражданам Украины паспортов Венгрии в Берегово Закарпатской области расследуется по статье о государственной измене. "Сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена). Это предварительная правовая квалификация", - сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Берегово, Закарпатская область, Марьяна Беца, МИД Венгрии, Отзыв консула, Паспортный скандал, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Кабмин: В Украине стало больше переселенцев Парубий сообщил, когда ВР планирует провести декоммунизацию еще двух областей Порошенко наградил Олланда орденом Свободы

Последние новости

В Украине будет увеличено количество проверок пищевых предприятий Светлана Тарабарова показала милейший снимок с сыном Усик поделился впечатлениями от Конгресса WBC в Киеве
Сегодня читают
01 Несостоявшийся референдум: Более 90% македонцев голосовали за переименование
02 "Это катастрофа": Александр Усик ответил на вопрос "Чей Крым"?
03 Пил водку и целовал фанатку на сцене: в Киеве прошел концерт Энрике Иглесиаса
04 Официально. Новым наставником "Арсенал-Киев" стал Грозный
05 Замаскированные устройства, которые использовали шпионы XX века (Фото)
Новости сегодня
20:10 Слова Фонсеки перед матчем Шахтера с Лионом в Лиге чемпионов
20:08 Фильм "Люди Икс: Темный Феникс" выпустят в прокат позже запланированного времени
20:00 Курьезные снимки, за которые людям на заднем плане хочется дать Оскар
19:52 Игрока Динамо вызвали в сборную Польши на матчи Лиги Наций
19:50 Фарфоровая красота: уникальная внешность людей-альбиносов (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На территории Польши смогут разместиться бойцы США
На территории Польши смогут разместиться бойцы США
Новости: Контакт-центр Пенсионного фонда приостановил работу
Контакт-центр Пенсионного фонда приостановил работу
Новости: Мосийчук сообщил, о подготовке покушения на него
Мосийчук сообщил, о подготовке покушения на него
Новости: Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь