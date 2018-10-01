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Стало известно, когда Рада рассмотрит проект бюджета на 2019 год

Верховная Рада Украины
18:15 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Андрей Павелко заявил, что на следующей пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит бюджет на 2019 год.

На следующей пленарной неделе, ориентировочно 18 или 19 октября, Верховная Рада рассмотрит в первом чтении законопроект №9000 "О государственном бюджете Украины на 2019 год". Об этом во время заседания согласительного совета парламента заявил председатель комитета ВРУ по вопросам бюджета, народный депутат Андрей Павелко, передает УНН.

"Следует напомнить, что согласно специальным законодательным нормам и одобренному комитетом ориентировочному графику на следующей пленарной неделе, ориентировочно 18 или 19 октября, должно пройти рассмотрение такого законопроекта в первом чтении. При этом одновременно необходимо будет рассмотреть в первом чтении системно связанный с проектом бюджета правительственный законопроект №9084, №9085 об изменениях в Бюджетный и Налоговый кодексы", - сказал Павелко.

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На данный момент в комитете по вопросам бюджета продолжается активный процесс обработки и подготовки законопроекта о государственном бюджете на 2019 год к рассмотрению в первом чтении, с учетом представленных предложений, добавил Павелко.

"Сегодня последний день для подачи и регистрации в аппарате ВР предложений к законопроекту о государственном бюджете. Согласно регламентным требованиям, комитет не будет рассматривать предложения, которые поступят после 1 октября", - напомнил глава профильного комитета ВРУ.

Напомним, Представитель Украины в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма завтра примет участие в очередном заседании в Минске. Об этом рассказала сказала сегодня на брифинге первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко

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Новости Украины, Андрей Павленко, Бюджет на 2019 год, Верховная Рада, ВР, Украина.
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