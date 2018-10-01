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Завтра Кучма примет участие в заседании ТКГ в Минске

Леонид Кучма
18:07 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украинская сторона на заседании в Минске будет прилагать и дальше все усилия для того, чтобы Россия "по полной отвечала за то, что она делает".

Представитель Украины в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма завтра примет участие в очередном заседании в Минске. Об этом рассказала сказала сегодня на брифинге первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.

"Я знаю, что завтра проходит заседание очередное минских групп. Леонид Данилович (Кучма) будет там присутствовать в Минске. Очевидно, что это не легкие переговоры. Я только одно могу подтвердить, что после каждой встречи в Минске надо несколько дней отходить от того хамства, от той энергетики злой, которая присутствует, от того, что творят там россияне и их марионетки. Но каждая спасенная жизнь стоит того, чтобы за него бороться", — сказала Геращенко. 

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Как сообщалось ранее, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудила в Брюсселе с послом Украины в Бельгии Николаем Точицким ситуацию с украинцами – политзаключенными в РФ и на оккупированных территориях.

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Новости Украины, Заседание в Минске, Заседание ТКГ, Леонид Кучма, Минск, Украина.
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