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Мосийчук сообщил, о подготовке покушения на него

Игорь Мосийчук
20:14 Пн, 1 Октябрь 2018 Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Игорь Мосийчук говорит, что покушение готовят против него и других общественных деятелей, которые "являются врагами Москвы".

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук заявил, что его предупредили о подготовке очередного покушения. Об этом Мосийчук сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"На днях я получил информацию о подготовке очередного покушения на мою жизнь, из двух не связанных между собой источников из столицы Российской Федерации. По понятным причинам, я не могу назвать источники этой информации. И учитывая имеющиеся факты, я провел встречи с правоохранителями, и начал принимать меры для своей безопасности и безопасности мирных жителей", - написал Мосийчук. Он отметил, что доверяет своим источникам.

Как сообщалось, 25 октября 2017 года в Киеве было совершено покушение на нардепа Мосийчука.

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Первым погибшим стал охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения. Он погиб от полученных ранений. Второй - прохожий, который также погиб, был капитаном полиции.

По данным следствия, мощность взрывного устройства составляла 400-600 г в тротиловом эквиваленте. Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой задержали одного человека, причастного к покушению на народного депутата Украины Игоря Мосийчука и установили фамилию еще трех, которые сейчас находятся на территории России.

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Новости Украины, Игорь Мосийчук, Народные депутаты Украины, Покушение на нардепа, Украина.
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