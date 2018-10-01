Мосийчук сообщил, о подготовке покушения на него

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук заявил, что его предупредили о подготовке очередного покушения. Об этом Мосийчук сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"На днях я получил информацию о подготовке очередного покушения на мою жизнь, из двух не связанных между собой источников из столицы Российской Федерации. По понятным причинам, я не могу назвать источники этой информации. И учитывая имеющиеся факты, я провел встречи с правоохранителями, и начал принимать меры для своей безопасности и безопасности мирных жителей", - написал Мосийчук. Он отметил, что доверяет своим источникам.

Как сообщалось, 25 октября 2017 года в Киеве было совершено покушение на нардепа Мосийчука.

Первым погибшим стал охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения. Он погиб от полученных ранений. Второй - прохожий, который также погиб, был капитаном полиции.

По данным следствия, мощность взрывного устройства составляла 400-600 г в тротиловом эквиваленте. Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой задержали одного человека, причастного к покушению на народного депутата Украины Игоря Мосийчука и установили фамилию еще трех, которые сейчас находятся на территории России.