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Волкер отреагировал на гибель подростков в Горловке

Курт Волкер
20:52 Пн, 1 Октябрь 2018 Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По мнению Волкера, лучшим способом помочь людям, которые живут на Донбассе, со стороны России будет выбрать мир для Украины.

Россия утверждает, что заботится о людях на Донбассе, в то время как сама является причиной их страдания. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, комментируя гибель в оккупированной Россией Горловке трех подростков, передает УНН.

"Вторжение России продолжает приносить массовые страдания людям о заботе о которых она заявляет", - отметил Волкер в Twitter, комментируя заявление посольства США о гибели подростков в оккупированной Горловке.

В Житомирской области из-за ДТП пострадали четверо человек

Ранее в посольстве США заявили, что Кремль должен повлиять на своих "ставленников" на востоке Украины, чтобы те уменьшили минные угрозы.

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Новости Украины, Гибель детей в Горловке, Горловка, Курт Волкер, Украина.
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