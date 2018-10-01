Волкер отреагировал на гибель подростков в Горловке

Россия утверждает, что заботится о людях на Донбассе, в то время как сама является причиной их страдания. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, комментируя гибель в оккупированной Россией Горловке трех подростков, передает УНН.

"Вторжение России продолжает приносить массовые страдания людям о заботе о которых она заявляет", - отметил Волкер в Twitter, комментируя заявление посольства США о гибели подростков в оккупированной Горловке.

Ранее в посольстве США заявили, что Кремль должен повлиять на своих "ставленников" на востоке Украины, чтобы те уменьшили минные угрозы.