Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4548648-volker-otreagiroval-na-gibel-podrostkov-v-gorlovke.html
Волкер отреагировал на гибель подростков в Горловке
Новости Украины: По мнению Волкера, лучшим способом помочь людям, которые живут на Донбассе, со стороны России будет выбрать мир для Украины.
Россия утверждает, что заботится о людях на Донбассе, в то время как сама является причиной их страдания. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, комментируя гибель в оккупированной Россией Горловке трех подростков, передает УНН.
"Вторжение России продолжает приносить массовые страдания людям о заботе о которых она заявляет", - отметил Волкер в Twitter, комментируя заявление посольства США о гибели подростков в оккупированной Горловке.
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Ранее в посольстве США заявили, что Кремль должен повлиять на своих "ставленников" на востоке Украины, чтобы те уменьшили минные угрозы.
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