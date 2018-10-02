Президент подписал антипиратский закон
Новости Украины: Целью закона, является совершенствование процесса маркировки контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, направленный на создание дополнительного механизма для борьбы с пиратством и нарушением прав субъектов авторского права. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в статью 5 Закона Украины "О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря повышению прозрачности процесса маркировки правообладатели смогут эффективно контролировать процесс выдачи марок и своевременно противодействовать мошенничеству и незаконному использованию этих защитных элементов.
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В АП заметили, что реализация закона будет содействовать созданию дополнительного механизма для борьбы с пиратством и нарушением прав субъектов авторского права.
Как сообщалось, Верховная Рада 4 сентября приняла закон "О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных". За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов. Данный документ входит в список евроинтеграционных законов.