Президент подписал антипиратский закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, направленный на создание дополнительного механизма для борьбы с пиратством и нарушением прав субъектов авторского права. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в статью 5 Закона Украины "О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря повышению прозрачности процесса маркировки правообладатели смогут эффективно контролировать процесс выдачи марок и своевременно противодействовать мошенничеству и незаконному использованию этих защитных элементов.

В АП заметили, что реализация закона будет содействовать созданию дополнительного механизма для борьбы с пиратством и нарушением прав субъектов авторского права.

Как сообщалось, Верховная Рада 4 сентября приняла закон "О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных". За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов. Данный документ входит в список евроинтеграционных законов.