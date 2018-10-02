Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова

Адвокат незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявляет, что у украинца, который 142-й день голодает в российской колонии, – сердечная недостаточность и ревматизм.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Да, обострение у него (Сенцова – ред.). У него проблемы с сердцем – сердечная недостаточность. Также ревматизм нижних конечностей, появились проблемы с печенью и почками, потому что на фоне голодания у него изменилось состояние крови. В соответствии с этим ему назначили определенные лекарства, прокапали глюкозу, дают питательные смеси. Исходя из этого, согласно заключению специалистов-врачей, ему назначают определенные препараты, которые он принимает», – сказал Динзе.

Как сообщалось, 28 сентября Сенцова вывезли из колонии российского Лабытнанги в городскую больницу для планового обследования. Учитывая его результаты, российские врачи откорректировали лечение Сенцова, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний России.

11 сентября двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан рассказала, что состояние Сенцова ухудшается. По ее словам, кровеносная система режиссера «не справляется с доставкой кислорода к жизненно необходимым органам».

14 мая осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

В Украине и мире проходят многочисленные акции с требованием его освобождения.

Напомним, Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам на основании сфальсифицированных обвинений.

Всего в России и анексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.