В Госдепе США ответили на идею обменять Сенцова
Новости Украины: В Соединенных Штатах Америки ответили на идею обменять Олега Сенцова Сенцова на Бутину и Ярошенко.
Госдепартамент США раскритиковал возможность, о которой сообщили СМИ, обмена украинского режиссера-политзаключенного Олега Сенцова, который отбывает незаконное наказание в РФ, на россиян, осужденных и находящихся под стражей в США, передает УНН со ссылкой на Би-би-си.
"Любая ошибочная попытка России использовать свое незаконное задержание гражданина Украины в качестве основы для переговоров стала бы еще одним признаком неуважения со стороны России по отношению к правам человека, суверенитету Украины и верховенству закона", — приводит издание заявление Госдепа.
В ведомстве подчеркнули, что считают необоснованными обвинения в подготовке теракта в отношении Сенцова и назвали их "циничной местью" за позицию режиссера "по поводу российской оккупации Крыма".
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В Госдепе добавили, что Сенцову "насильно" выдали гражданство России, после чего суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Как ранее сообщалось, Украина ведет переговоры по ценам на газ с Международным валютным фондом и будет пытаться обойтись минимальными потерями.