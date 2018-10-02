ОБСЕ надеется, что завершение работы Кучмы в ТКГ не скажется на переговорах

Замена представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу не отразится на переговорном процессе, считает спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"Я думаю и надеюсь, что нет", - сказал М.Сайдик во вторник журналистам в Минске по итогам заседания ТКГ.

Второй президент Украины Леонид Кучма завершает работу в качестве представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, сообщила ранее во вторник его пресс-секретарь Дарья Олифер.

По словам М.Сайдика, на заседании Трёхсторонней контактной группы не обсуждалось, кто будет представлять Украину вместо Л.Кучмы. "Об этом сегодня не шла официально речь", - сказал он.

Отвечая на вопрос, кто будет представлять Украину на очередном заседании ТКГ в Минске 16 октября, М.Сайдик сказал, что "кто-то должен быть". "Но с ним (Л.Кучмой -Ред.) всегда был Руслан Демченко. Но он (Л.Кучма - Ред.) нам по этому вопросу (что 16 октября на ТКГ будет Р.Демченко - Ред.) ничего не говорил", - добавил спецпредставитель ОБСЕ.