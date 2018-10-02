День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: США призывают Венгрию не препятствовать сотрудничеству Украины и НАТО
США призывают Венгрию не препятствовать сотрудничеству Украины и НАТО
Новости: Бархам Салех стал новым президентом Ирака
Бархам Салех стал новым президентом Ирака
Новости: Лион - Шахтер 2:2. Обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Лион - Шахтер 2:2. Обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Новости: Что можно и нужно есть на голодный желудок
Что можно и нужно есть на голодный желудок
X

ОБСЕ надеется, что завершение работы Кучмы в ТКГ не скажется на переговорах

Леонид Кучма
19:31 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Новости Украины: В ОБСЕ надеются, что решение Кучмы завершить работу в Контактной группе по Донбассу не отразится на переговорном процессе.

Замена представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу не отразится на переговорном процессе, считает спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"Я думаю и надеюсь, что нет", - сказал М.Сайдик во вторник журналистам в Минске по итогам заседания ТКГ.

Второй президент Украины Леонид Кучма завершает работу в качестве представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, сообщила ранее во вторник его пресс-секретарь Дарья Олифер.

По словам М.Сайдика, на заседании Трёхсторонней контактной группы не обсуждалось, кто будет представлять Украину вместо Л.Кучмы. "Об этом сегодня не шла официально речь", - сказал он.

Отвечая на вопрос, кто будет представлять Украину на очередном заседании ТКГ в Минске 16 октября, М.Сайдик сказал, что "кто-то должен быть". "Но с ним (Л.Кучмой -Ред.) всегда был Руслан Демченко. Но он (Л.Кучма - Ред.) нам по этому вопросу (что 16 октября на ТКГ будет Р.Демченко - Ред.) ничего не говорил", - добавил спецпредставитель ОБСЕ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Леонид Кучма, Мартин Сайдик, Минск, ОБСЕ, ТКГ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Климкин посетит штаб-квартиру НАТО Рада усовершенствовала процедуру экстрадиции Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова

Последние новости

Гороскоп на сегодня, 3 октября: все знаки Зодиака Скоулз: Моуриньо позорит "Манчестер Юнайтед" На Черниговщине срочнику-рецидивисту присудили более трех лет лишения свободы
Сегодня читают
01 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
02 Лион 2:2 Шахтер: события матча
03 В Украине восстановили редкий грузовик (Видео)
04 Лопетеги - о сенсационном поражении Реала против ЦСКА
05 Стала известна причина смерти артиста Романа Карцева
Новости сегодня
08:09 Нурмагамедов - о предстоящем бое против Макгрегора
08:02 НАТО сплачивается против России
07:55 Надаль рассказал о фанате, который проходил 13 км ради него
07:53 Пекарское мастерство воплощенное в тортах, вдохновленных киноиндустрией (Фото)
07:50 Позитив с самого утра: забавные фото и картинки для хорошего начала дня
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Роскосмос" обиделся на Илона Маска
"Роскосмос" обиделся на Илона Маска
Новости: Мороз уже в октябре: климатолог дал шокирующий прогноз
Мороз уже в октябре: климатолог дал шокирующий прогноз
Новости: Итоги дня 2 октября: Протесты в Каталонии, в Украине подорожало спиртное, Рада против возвращения РФ в ПАСЕ, умер Роман Карцев
Итоги дня 2 октября: Каталония, подорожало спиртное, РФ в ПАСЕ, умер Роман Карцев
Новости: Рецепт дня: голландский яблочный кекс
Рецепт дня: голландский яблочный кекс
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь