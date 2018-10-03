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Киев направит Будапешту ноту о высылке консула Венгрии

Павел Климкин
14:23 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: facebook.com/UkraineMFA

Новости Украины: МИД Украины завтра, 4 октября, может направить венгерской стороне ноту о необходимости покинуть территорию Украины консулу Венгрии в Берегово.

МИД Украины в четверг, 4 октября, передаст Венгрии ноту, что венгерский консул в Берегово должен выехать из Украины.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Молдовы Тудором Уляновски в Киеве. По словам Климкина, в цивилизованных странах, одной из которых является Украина, силой дипломатов не выдворяют.

"Мы же цивилизованные люди, вежливые, хотя одновременно жесткие и последовательные... Он покинет страну, конечно, сам, но все очень просто, я уже говорил. Я предложил Петеру Сийярто его отозвать. У него есть такая дипломатическая неделя (у консула - ред.)", - сказал Климкин.

"Если этого не произойдет, а я так понимаю, что этого не произойдет по причине венгерской позиции, то, соответственно, завтра мы передадим венгерской стороне ноту о том, что он должен покинуть свою работу в Украине и, соответственно, Украину", - отметил министр.

Как сообщалось, недавно в интернете появилось видео того, как украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призывает их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства. Климкин заявил, что предоставление венгерского гражданства противоречит Венской конвенции о консульских сношениях.

Климкин предлагает дискуссию по двойному гражданству

По его словам, Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов. Также Климкин намекнул, что Украина может выслать венгерского консула из Берегово и не отступится от реализации проукраинской политики на Закарпатье. В свою очередь его венгерский коллега Петер Сийярто высказался с угрозами прибегнуть к новым мерам по препятствованию европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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Новости Украины, Берегово, Венгрия, МИД Украины, Нота протеста, Павел Климкин.
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