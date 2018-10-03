Турчинов: Украина получила более 2 тысяч единиц тяжелой техники

Украинская армия получила модернизированные танки Т-80 и Т-64БВ, БТР-4 нового поколения, а также военную грузовую технику. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности и национальной обороны Украины Александр Турчинов, передает УНН.

"Так с начала года украинскими предприятиями в соответствии с государственным оборонным заказом было произведено и модернизировано более 2000 единиц вооружения и военной техники. Важно, что развитие ОПК — это укрепление обороноспособности и экономики государства и создание новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Украины отметил, что во время глубокой модернизации и переоснащения танков были внедрены новые конструктивные решения — "разработанная и установленная автоматическая система управления огнем с лазерным дальномером, баллистическим вычислителем и комплексом управляемого вооружения, также позволяет вести огонь управляемыми ракетами". По его словам, модернизация БТР-4 в боевых условиях, "сделали эту боевую машину одной из самых эффективных в Вооруженных Силах Украины".

Для модернизации тяжелой техники были задействованы четыре мощных харьковских предприятия — Харьковский бронетанковый завод имени Малышева, Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова, Балаклейский ремонтный завод и Харьковский завод специальных машин".

"Оборонная промышленность Харьковской области существенно усиливает обороноспособность нашей страны.Произведенная предприятиями броня стала надежной защитой для наших военнослужащих", - подчеркнул Турчинов.