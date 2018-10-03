Фейгин: Сущенко впервые за два года увидит сына

Общественный защитник незаконно осужденного в РФ журналиста Укринформа Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что ему все же разрешили посещать подзащитного, и уточнил, что Сущенко до конца недели получит свидание с семьей. Об этом Фейгин написал в Twitter.

Еду снова в СИЗО "Лефортово». Увижу Романа. До конца недели у него будет свидание с сыном Максимом. Он увидит его впервые за два года! — Mark Feygin (@FeyginMark) 3 октября 2018 г.

Как сообщалось, 2 и 3 октября Фейгин не смог попасть к Сущенко. Так, по словам общественного защитника, 3 октября его не пустили к журналисту под предлогом, что приговор вступил в силу, и Фейгин теперь не может посещать украинца. Но позже сотрудник СИЗО Лефортово сообщил, что Фейгина будуть пускать к Сущенко как представителя в ЕСПЧ.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд России признал "законным» вердикт Московского городского суда.