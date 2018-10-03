День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Новости: В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море
В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море
Новости: Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Новости: Ученые открыли новый объект за Плутоном
Ученые открыли новый объект за Плутоном
X

Фейгин: Сущенко впервые за два года увидит сына

Роман Сущенко
16:50 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Руководство российского СИЗО, впервые за два года заключения Романа Сущенко позволило его сыну повидаться с отцом.

Общественный защитник незаконно осужденного в РФ журналиста Укринформа Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что ему все же разрешили посещать подзащитного, и уточнил, что Сущенко до конца недели получит свидание с семьей. Об этом Фейгин написал в Twitter. 

Как сообщалось, 2 и 3 октября Фейгин не смог попасть к Сущенко. Так, по словам общественного защитника, 3 октября его не пустили к журналисту под предлогом, что приговор вступил в силу, и Фейгин теперь не может посещать украинца. Но позже сотрудник СИЗО Лефортово сообщил, что Фейгина будуть пускать к Сущенко как представителя в ЕСПЧ.

В Украине запретили препарат для лечения воспаления глаз

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд России признал "законным» вердикт Московского городского суда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Пленник Кремля, Роман Сущенко, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

НАБУ возбудило дело на заместителя главы внешней разведки Украина и Албания усиливают двусторонние отношения Мингарелли об общей цели Украины и Евросоюза

Последние новости

Венгрия обещает зеркально ответить на высылку консула из Украины Джонни Депп рассказал, как относился к своей бывшей супруге Эмбер Херд Экстремальные снимки, которые вас взбудоражат (Фото)
Сегодня читают
01 В Одесской области у моря произошел километровый оползень
02 Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
03 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
04 Как Реал сенсационно проиграл ЦСКА (Видео)
05 Супрун отреагировала на решение комитета Рады ее уволить
Новости сегодня
21:30 Трамп отрицает мошенничество его семьи с налогами
21:24 "Похожие, но не похожи": нереально крутой фотопроект о близнецах (Фото)
21:24 Диетологи рассказали, можно ли набрать вес от запаха пищи
21:18 В ВСУ опровергают ложь российского агитпропа об оружии из США
21:11 Тоттенхэм - Барселона: составы команд
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Новости: Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Новости: В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
Новости: Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь