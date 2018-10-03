НАБУ возбудило дело на заместителя главы внешней разведки

НАБУ открыло уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Об этом проинформировал директор ведомства Артем Сытник во время выступления на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, сообщает корреспондент Укринформа.

"Зарегистрировано уголовное производство по ст. 368 ч.2", - сказал он, отвечая на вопрос народного депутата Виктора Чумака, НАБУ возбудило дело в отношении Семочко после журналистского расследования.

Как сообщалось, 1 октября в программе журналистских расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" были обнародованы данные, что первый заместитель председателя СВР Семочка имеет дорогую недвижимость, а его родственники - российское гражданство.

Статья 368 ч. 2 УК предусматривает ответственность за принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды.