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Фейгин посетил Сущенко в СИЗО

Марк Фейгин и роман Сущенко
19:12 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В среду, 3 октября, Марк Фейгин посетил своего подзащитного Романа Сущенко в тюрьме.

Общественный защитник незаконно осужденного в РФ журналиста Укринформа Романа Сущенко Марк Фейгин все же смог посетить своего подзащитного и оформил с ним документы, согласно которым имеет право в течение месяца посещать его как представитель Сущенко в ЕСПЧ. 

"Только что побывал у Романа Сущенко в тюрьме. Где-то больше часа заполняли с ним различные бумаги, заявления. Теперь я могу посещать Сущенко как его представитель в ЕСПЧ. Это разрешение действует в течение месяца. И раз в месяц нужно будет писать подобный набор документов. Это стало возможным в результате публичности, широкому освещению происходящего журналистами, за что я им благодарен", - сказал Фейгин.

Он уточнил, что такой порядок определен во время пребывания Сущенко в СИЗО. Что будет происходить после его этапирования, станет известно позже, по факту.

Также Фейгин написал в Twitter: "Если уж без адвокатского статуса мне удаётся оставаться в деле моего подзащитного, то чего бы удалось добиться при его наличии? Мы вытащим Сущенко, я обещаю".

Как сообщалось, ранее 2 и 3 октября Фейгин не смог попасть к Сущенко. Так, по словам общественного защитника, 3 октября его не пустили к журналисту под предлогом, что приговор вступил в силу, и Фейгин теперь не может посещать украинца.

Фейгин: Сущенко впервые за два года увидит сына

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему выдвинули обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд России признал "законным" вердикт Московского городского суда.

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Новости Украины, Марк Фейгин, Пленник Кремля, Роман Сущенко.
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