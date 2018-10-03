Фейгин посетил Сущенко в СИЗО

Общественный защитник незаконно осужденного в РФ журналиста Укринформа Романа Сущенко Марк Фейгин все же смог посетить своего подзащитного и оформил с ним документы, согласно которым имеет право в течение месяца посещать его как представитель Сущенко в ЕСПЧ.

Я вышел от Романа Сущенко из тюрьмы. Теперь я буду посещать Романа, как его представитель в ЕСПЧ. Если уж без адвокатского статуса мне удаётся оставаться в деле моего подзащитного, то чего бы удалось добиться при его наличии? Мы вытащим Сущенко, я обещаю. — Mark Feygin (@FeyginMark) 3 октября 2018 г.

"Только что побывал у Романа Сущенко в тюрьме. Где-то больше часа заполняли с ним различные бумаги, заявления. Теперь я могу посещать Сущенко как его представитель в ЕСПЧ. Это разрешение действует в течение месяца. И раз в месяц нужно будет писать подобный набор документов. Это стало возможным в результате публичности, широкому освещению происходящего журналистами, за что я им благодарен", - сказал Фейгин.

Он уточнил, что такой порядок определен во время пребывания Сущенко в СИЗО. Что будет происходить после его этапирования, станет известно позже, по факту.

Также Фейгин написал в Twitter: "Если уж без адвокатского статуса мне удаётся оставаться в деле моего подзащитного, то чего бы удалось добиться при его наличии? Мы вытащим Сущенко, я обещаю".

Как сообщалось, ранее 2 и 3 октября Фейгин не смог попасть к Сущенко. Так, по словам общественного защитника, 3 октября его не пустили к журналисту под предлогом, что приговор вступил в силу, и Фейгин теперь не может посещать украинца.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему выдвинули обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд России признал "законным" вердикт Московского городского суда.