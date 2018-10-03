Динзе: У Сенцова развилась гипоксия

Такую информацию в среду озвучил адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе, сообщает "Крым.Реалии".

"По последним данным, у режиссера развилась гипоксия, связанная с недостаточностью обогащения кислородом внутренних органов и крови. Динзе также отметил, что в колонии намерены принудительно кормить Сенцова на случай резкого ухудшения состояния здоровья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в эту пятницу, 5 октября, Динзе посетит Сенцова в колонии российского города Лабытнанги.

Как сообщалось, 28 сентября Сенцова вывозили из колонии Лабытнанги в городскую больницу "для планового обследования". Учитывая результаты проведенного обследования российские врачи "провели коррекцию лечения" Сенцова, сообщила Федеральная служба по исполнению наказаний России.

14 мая осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в тюрьмах РФ.

В Украине и мире проходят многочисленные акции с требованием его освобождения.