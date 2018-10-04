Геращенко прокомментировала слухи об амнистии боевиков

Первый заместитель Председателя ВР Ирина Геращенко подчеркивает, что в принятом парламентом законе о продлении действия особого порядка местного самоуправления на Донбассе речь не идет об амнистии боевиков. Об этом она заявила на заседании ВР.

"Дорогие украинцы, все те, кто говорит вам, что в этом законе есть норма об амнистии боевиков, говорят неправду. Действительно, в политическом блоке Минских соглашений есть отдельный закон об амнистии, но это другой закон и сегодня парламент его не рассматривает", - подчеркнула первый вице-спикер.

В то же время она исключила возможность амнистирования насильников, убийц и причастных к военным преступлениям.

"Они будут отвечать за свои преступления. Но когда мы будем говорить об имплементации любого закона, что касается оккупированного Донбасса, это станет возможным при трех условиях: деоккупации Донбасса, демилитаризации Донбасса, разоружении Донбасса", - заявила политик.

Она в очередной раз подчеркнула, что выполнение этих трех условий невозможно без введения миротворческой миссии с широким мандатом.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 4 октября приняла закон № 9153, которым продлила особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2019 года включительно. Во время рассмотрения этого документа во втором чтении ряд депутатов, в частности из фракции "Самопомич", вышли к трибуне парламента с плакатом "Амнистируем убийц - капитулируем перед Россией".