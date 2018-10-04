Луценко сообщил, в чем прокуратура подозревает главу Госрезерва

Главе Госрезерва Вадиму Мосийчуку прокуратура Киева объявила подозрение в незаконной смене места хранения зернопродуктов, что нанесло убытков на сумму свыше 6 миллионов гривен. Об этом сообщил в четверг генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

"Киевская прокуратура объявила подозрение и провела обыски у руководителя Госрезерва Украины В. Мосийчука. Господин председатель в 2017 году решил переместить зерно из Харьковской в Черкасскую область якобы в связи с опасностью потери из-за близости АТО! Но убытки от такого приказа чиновника превысили 6 млн грн", - написал он.

Что на самом деле стало причиной изменения места хранения зернопродуктов, установит следствие, отметил генпрокурор.

Как сообщалось, сам Мосийчук утром в четверг написал в Facebook, что прокуратура Киева проводит у него дома обыски и объявила подозрение.

Он также выложил в сеть видео вручения подозрения и обратился к премьер-министру, генпрокурору, руководителю НАБУ и общественности вмешаться в ситуацию. Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец подтвердила, что обыски у Мосийчука действительно проводятся. Обо всех подробностях дела в прокуратуре пообещали проинформировать впоследствии.