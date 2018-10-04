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В РФ отреагировали на информацию об обмене Сенцова на арестованных в США россиян

Олег Сенцов
13:34 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: В МИД РФ заявили, что Россия требует без каких-то условий освободить арестованного в Украине руководителя РИА "Новости Украина" Вышинского.

В МИД России опровергли сообщения СМИ о намечающемся обмене незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова на арестованных в США россиян.

Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Я хотела бы обратить внимание на сообщения, которые были опубликованы в целом ряде СМИ, о якобы намечающемся обмене осужденного в России за подготовку террористического акта Олега Сенцова на российских соотечественников, находящихся под стражей в США. Я хотела бы подчеркнуть, что мы с удивлением восприняли эти сообщения, и сказать, что такой договоренности не существует, это дезинформация", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, Россия требует без каких-то условий освободить арестованного в Украине по подозрению в государственной измене руководителя РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Арест журналиста по сфабрикованному обвинению в госизмене является вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ. Мы требуем немедленно освободить Кирилла Вышинского без всяких условий", - сказала Захарова. "Считаем недостаточной реакцию на эту ситуацию профильных международных структур и неправительственных организаций. Мы призываем их наращивать давление на украинские власти по этому вопросу. Это действительно вопиющий случай в истории взаимоотношений журналистики и власти", - заявила Захарова.

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Как сообщалось, 30 сентября российская "Новая газета" написала, что главным условием для возвращения Сенцова в Украину является выдача России осужденных в США наркоторговца Константина Ярошенко и торговца оружием Виктора Бута, а также находящейся там под арестом Марии Бутиной.

Об этом изданию сказал источник, близкий к переговорам об обмене пленными между Украиной и РФ. Бутина была арестована в США 18 июля 2018 года по подозрению в работе в качестве иностранного агента без необходимой регистрации, сговоре с целью работы на иностранное государство и попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику". Адвокат Бутиной эти обвинения отверг.

Ярошенко был задержан в Либерии и экстрадирован в США в 2010 году, где ему предъявили обвинения в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы. Бут по запросу Вашингтона был задержан в 2008 году в Таиланде. В 2012 году его приговорили в США к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием и поддержку террористических групп.

В марте 2016 года российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Кремль был готов обменять народного депутата Надежду Савченко, удерживавшуюся тогда в РФ, на Бута и Ярошенко, однако Белый дом отказался от такой сделки. 1 октября в Кремле не подтвердили, что Москва предложила обменять Сенцова и других украинских политзаключенных на задержанных в США россиян.

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Новости Украины, Голодовка, МИД РФ, Обмен, Олег Сенцов, Политзаключенные.
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