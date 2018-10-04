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Климпуш-Цинцадзе: Мы в НАТО просителем не идем, а являемся партнерами

Иванна Климпуш-Цинцадзе
15:37 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украине идет в НАТО не просителем, а полноправным партнером.

Украина не идет просителем в НАТО, Украина полноправный партнер и восточный фланг НАТО, сдерживающий российскую агрессию. Об этом сказала на открытии в Киеве первого Всеукраинского молодежного форума Украина-НАТО вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы в НАТО просителем не идем. Мы уже сегодня являемся партнерами, наш уникальный боевой опыт Вооруженных сил в войне с российским агрессором является важным для наших партнеров. Это касается и непростого опыта по противодействию угрозам, и в информационной сфере, и кибербезопасности, в экономическом противостоянии, он является важным для стран Альянса", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, Украина уже сегодня является тем восточным флангом НАТО, который борется и дает возможность странам НАТО объединить свои усилия по сдерживанию российской угрозы, которая нависла не только над Украиной, а носит глобальный масштаб.

Партнерство с Альянсом является взаимовыгодным. Это подтверждает и проведение через месяц в Украине большой международной конференции в рамках платформы Украина-НАТО по противодействию гибридным угрозам. Решение о проведении конференции в Украине было принято на Варшавском саммите НАТО в рамках утвержденного комплексного пакета помощи для Украины, сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она поприветствовала молодежь, которая собралась на форум, и выразила надежду, что молодое поколение будет проводниками идей Альянса и продолжит развенчивать мифы относительно НАТО, которые еще существуют в обществе.

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В свою очередь министр молодежи и спорта Игорь Жданов также отметил, что Украина сегодня исполняет функции страны члена НАТО. По его словам, мы защищаем страны НАТО, в частности, Польшу, страны Балтии, от агрессии РФ. "Это юридически не оформлено, но де-факто это так", - сказал он.

Жданов подчеркнул, что украинская молодежь является проевропейской и пронатовской. По социологическому исследованию, которое провело Министерство молодежи и спорта, 72% опрошенных молодых людей высказались за вступление Украины в ЕС, 56% - за вступление в НАТО. "То есть, среди молодежи мы имеем большую поддержку", - подчеркнул министр.

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Новости Украины, Иванна Климпуш-Цинцадзе, НАТО, Полноправный партнер, Украина.
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